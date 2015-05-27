Loading...

Periscope sbarca su Android: app di video streaming

Redazione Avatar

di Redazione

27/05/2015

Ci siamo, l'app Periscope, acquistata da Twitter per un cifra che si aggira sui 100 milioni di dollari, è disponibile anche su Android. Periscope, lo ricordiamo, è un'applicazione di video streaming che consente di far partecipare, in real time, determinati utenti ai vari momenti della giornata.

Ora Periscope può essere scaricata da Google Play. Finora era disponibile solo su iOS. Tutto ciò che l'utente inquadra con Periscope finisce in streaming. Interessante la funzione Resume notification su Android, che consente di continuare un live streaming arrestato.

