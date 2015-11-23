Pausa Pranzo: 5 Regole per Tornare al Lavoro Carichi ed Energici

"Oggi, complice la crisi, sempre più professionisti preferiscono risparmiare portandosi il cibo da casa e trascorrendo la pausa pranzando in ufficio. Purtroppo per molti, questo vuol dire rimanere intrappolati davanti al computer tra e-mail, notifiche e scadenze da evadere. Passare la pausa pranzo lavorando è un grosso errore! Per non compromettere produttività e performance nelle ore pomeridiane, è fondamentale staccare la spina: un pasto in tutta tranquillità, una passeggiata ai giardinetti pubblici o un po' di attività fisica nella palestra sotto l'ufficio possono darci la giusta carica per affrontare le sfide che il lavoro ci riserva. Lo scopo della pausa, infatti, è di concedere a mente e corpo quei minuti indispensabili per fare il pieno non solo di cibo ma anche di nuove energie".

Vietato saltare il pranzo. Bastano anche 15 minuti di lontananza dalla scrivania. Niente smartphone e tablet a tavola. Non parlare dei problemi di lavoro coi colleghi. Mangiare lentamente e dedicare alla pausa pranzo almeno mezz'ora. Fare esercizio fisico (basta anche una passeggiata).

Pochi, ogni giorno, hanno la fortuna di tornare a casa all'ora di pranzo, e pochi sanno che. Ogni lavoratore dovrebbe seguire 5 precetti stilati dagli esperti di, visto che aiutano ad essere reattivi e dinamici dopo la pausa pranzo., manager della divisione Hays Response, ha dichiarato:Hays Response raccomanda di seguireper tornare al lavoro carichi ed energici dopo la pausa pranzo. Eccole: