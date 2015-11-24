Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Atene, Bomba contro Sede Industriali: Anarchici?

Redazione Avatar

di Redazione

24/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Attimi di panico ad Atene, in Grecia, dove un ordigno è scoppiato nei pressi della sede della Federazione ellenica degli industriali. Secondo le prime informazioni, non ci sono stati feriti ma solo tanti danni. Prima della deflagrazione, tutta l'area circostante a piazza Syntagma era stata sottoposta a ferrea sorveglianza in quanto qualcuno aveva telefonato a due quotidiani locali dicendo che si sarebbero compiuti attentati. Intanto ad Atene si contano i danni. Ancora nessuno ha rivendicato il gesto ma, giudicato il bersaglio, gli inquirenti ipotizzano che l'attentato sia di matrice anarco-insurrezionale. In Grecia, negli ultimi anni, anarchici e militanti di estrema sinistra hanno spesso protestato in maniera alquanto accesa contro il potere e tutte le sue espressioni, nonché contro la borghesia, le banche e gli industriali. E' probabile, dunque, che l'ordigno scoppiato nelle ultime ore ad Atene sia stato piazzato proprio dagli anarchici. Emblematiche le parole di un docente greco di psichiatria, Stelios Stylianidis, che nel 2012 affermò in riferimento alla sinistra greca:
"Credo in due possibilità. O a sinistra emerge una lettura alternativa della crisi, che tenga conto delle contraddizioni a livello europeo. Oppure, e temo sia ben più probabile, si scatenerà un'esplosione di violenza non strutturata, priva di progetto politico. Magari partendo dall'imposizione di nuove misure di austerity... Probabilmente assisteremo a una repressione enorme, seguita da una sorta di laissez-faire, perché lo Stato non è più in grado di imporsi".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Game of Thrones 6: Appuntamento ad Aprile, Jon Snow ci Sarà!

Articolo Successivo

Pausa Pranzo: 5 Regole per Tornare al Lavoro Carichi ed Energici

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023