Pebble Time, smartwatch più venduto al mondo: prezzo basso e autonomia elevata

Molti ritengono che i leader del mondo hi-tech siano colossi come Apple, LG e Samsung. Non è così. Lo dimostra un dato relativo alla vendita degli smartwatch, device mobile di ultima generazione.

Quali sono gli smartwatch più venduti al mondo? Quelli prodotti dalla Pebble, azienda fondata da Eric Migicovsky 3 anni fa grazie a una raccolta di fondi. Ora Migicovsky sorride, visto che Pebble Time, smartwatch prodotto dalla Pebble, ha battuto ogni record in fatto di vendite: in 4 ore dal kickstarter sono stati incassati 5 milioni di dollari.

Il segreto del Pebble Time? Prezzo basso (149 euro circa) e autonomia (con una ricarica si va avanti per una settimana).