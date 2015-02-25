Usa, ergastolo per Eddie Ray Routh: uccise 'american sniper' Chris Kyle

Pugno duro dei giudici americani nei confronti del killer di Chris Kyle, il cecchino statunitense diventato famoso per il film "American Sniper", diretto da Clint Eastwood. L'ex marine Eddie Ray Routh è stato dichiarato colpevole dalla giuria e dovrà scontare il resto della sua vita in carcere.

Ricordiamo che Kyle fu ucciso assieme all'amico Chad Littlefield. Routh fece fuoco, il 2 febbraio 2013, contro Kyle e Chad in un poligono di tiro. Entrambi morirono sul colpo. L'omicida è affetto da turbe psichiche.

Kyle prese parte a 4 missioni in Iraq. Gli amici lo soprannominarono 'La leggenda' perché trucidò 162 persone. Fu, insomma, un cecchino fondamentale per l'esercito americano. Dopo aver lasciato i Seal, nel 2009, Kyle ebbe problemi a reintegrarsi nella società.