Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Usa, ergastolo per Eddie Ray Routh: uccise 'american sniper' Chris Kyle

Redazione Avatar

di Redazione

25/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Pugno duro dei giudici americani nei confronti del killer di Chris Kyle, il cecchino statunitense diventato famoso per il film "American Sniper", diretto da Clint Eastwood. L'ex marine Eddie Ray Routh è stato dichiarato colpevole dalla giuria e dovrà scontare il resto della sua vita in carcere.

Ricordiamo che Kyle fu ucciso assieme all'amico Chad Littlefield. Routh fece fuoco, il 2 febbraio 2013, contro Kyle e Chad in un poligono di tiro. Entrambi morirono sul colpo. L'omicida è affetto da turbe psichiche.

Kyle prese parte a 4 missioni in Iraq. Gli amici lo soprannominarono 'La leggenda' perché trucidò 162 persone. Fu, insomma, un cecchino fondamentale per l'esercito americano. Dopo aver lasciato i Seal, nel 2009, Kyle ebbe problemi a reintegrarsi nella società.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pebble Time, smartwatch più venduto al mondo: prezzo basso e autonomia elevata

Articolo Successivo

Repubblica Ceca: entra in ristorante e fa fuoco, 9 morti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016