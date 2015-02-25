Loading...

Tumore al pancreas: Abraxane incassa ok Aifa, colpisce neoplasia al cuore

di Redazione

25/02/2015

Bella notizia sul fronte della lotta contro il tumore al pancreas. Manca poco alla commercializzazione di un farmaco portentoso, l'Abraxane, che colpisce la neoplasia nel cuore.

L'Abraxane è già stato ribattezzato da molti "farmaco miracoloso" perché contrasta efficacemente le masse neoplasiche del pancreas e le metastasi eventualmente formatesi. L'Aifa ha dato l'ok alla commercializzazione del farmaco che, in diverse nazioni, è già usato in terapie antitumorali, risultando molto valido nel contrasto del cancro al pancreas.

L'utilizzo di Abraxane anche in Italia farà aumentare notevolmente la speranza di vita delle persone colpite da tumore al pancreas.

