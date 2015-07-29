Home Spettacoli Pechino Express: Naike Rivelli e Andrea Fachinetti concorrenti

di Redazione 29/07/2015

Naike Rivelli e Andrea Fachinetti, figli della celebre attrice Ornella Muti, saranno concorrenti del reality Pechino Express 4, che inizierà il prossimo 7 settembre Naike è più spigliata ed estrosa rispetto al fratello Andrea, che ha invece sempre detestato i reality. Come mai, allora, adesso il figlio di Ornella Muti ha deciso di lanciarsi in questa avventura? La presenza di Naike e Andrea a Pechino Express è stata confermata da un post sul profilo Facebook della trasmissione, che anche quest'anno sarà condotta da Costantino Della Gherardesca. Ornella Muti, lo ricordiamo, ha avuto Naike da Josè Luis Bermudez de Castro e Andrea da Federico Fachinetti. Riusciranno i due fratelli a trionfare nell'edizione 2015 di Pechino Express, ambientata in Sudamerica?

