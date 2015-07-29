Loading...

Servizio militare: Salvini vuole reintrodurlo, quasi pronta proposta di legge

di Redazione

29/07/2015

Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, ha reso noto che la Lega presenterà una proposta di legge volta alla reintroduzione del servizio civile e militare obbligatorio per i maggiorenni

    L'annuncio di Salvini, fatto mediante Facebook, è stato seguito da innumerevoli proteste. Il popolo del web, tirando le somme, è contrario alla reintroduzione della naja in Italia, così come il servizio civile obbligatorio. Tanti i commenti di disapprovazione della proposta del leader del Carroccio. Alessio Freato, ad esempio, ha scritto: "No! Prima di tutto la Libertà dell'individuo di scegliere! Io non volevo servire questo paese di m...a!". C'è chi, però, appoggia la proposta leghista. "Sì alla leva militare come una volta. I giovani imparano tante cose che nella vita scolastica e di tutti i giorni non esistono", ha scritto Francesco Matera.
