Pechino Express: nuovo look per Tina Cipollari, caschetto biondo e dimagrita
di Redazione
31/07/2016
Prima puntata Pechino Express trasmessa il 12 settembreIl ritorno della Cipollari in Italia è stato annunciato dall'altro opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, con un tweet:
"AIUTOOOOO E' TORNATA #giannisperti @tinacipollarioriginal #tiamo #iloveyou".La prima puntata della quinta edizione di Pechino Express verrà trasmessa il prossimo 12 settembre. Il programma condotto da Costantino Della Gherardesca ha riscosso, negli ultimi anni, molto successo. Tina è stata impegnata in Messico, Colombia e Guatemala assieme agli altri concorrenti e al compagno di squadra Simone Di Matteo. Tina ora è in Italia. Sarà concento soprattutto suo marito che, negli ultimi tempi, aveva iniziato a sentire la mancanza della briosa moglie. La storica opinionista di Uomini e Donne adesso ha un look diverso. Molti hanno notato un caschetto biondo niente male, che ricorda proprio quello di Gemma Galgani. Tina, inoltre, ha perso molti chili. L'esperienza in Sudamerica ha permesso all'opinionista di Uomini e Donne che nella vita basta veramente poco per vivere. Durante un'intervista rilasciata a Mio, la Cipollari ha detto riguardo a Pechino Express:
"E' stata un'esperienza positivissima. Sono stata una favola, ho cambiato sicuramente il modo di vivere e di vedere la vita, in quanto lì mi sono resa conto che si può vivere veramente con poco, rispetto a quello che abbiamo in Italia. Lì non si 'magnava' e quindi... ecco il risultato. E poi tutta quella attività fisica, quei chilometri a piedi... insomma è anche un modo sano per dimagrire".
Tina è sempre la stessaSe credete, però, che la Tina di Uomini e Donne sarà diversa sbagliate di grosso. L'esperienza di Pechino Express ha arricchito Tina ma non l'ha cambiata. La Cipollari, insomma, è sempre la stessa anche se non "la bambolona che siete abituati a vedere a Uomini e Donne".
Terrore al centro direzionale di Napoli: nigeriano ruba pistola a vigilante
Ospedale di Capri: bagni disabili adibiti a depositi
