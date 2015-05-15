Pediatra di Terlizzi vendeva farmaci in studio: pazienti lo denunciano, arrestato

Un pediatra di Terlizzi, in provincia di Bari, ha venduto per anni ai pazienti campioni omaggio di medicinali che riceveva da informatori medici. Il professionista diceva ai pazienti che se avessero acquistato tali medicinali in farmacia avrebbero sborsato di più.

Il pediatra vendeva i farmaci soprattutto a persone povere, impossibilitate ad acquistare tali prodotti in farmacia. La condotta del medico, però, ha insospettito alcuni genitori che hanno sporto denuncia. Gli uomini della Guardia di finanza, dopo accertamenti nello studio del medico, hanno scoperto la condotta illecita.

Ora il pediatra truffaldino di Terlizzi è in manette: dovrà rispondere di esercizio abusivo della professione di farmacista.