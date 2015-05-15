Loading...

B.B. King è morto: re del blues, vinse 14 Grammy

Redazione Avatar

di Redazione

15/05/2015

TITOLO

Addio a B.B. King, 'pilastro' del blues. L'artista americano aveva 89 anni. La notizia della morte di King è stata resa nota dal suo avvocato.

Un altro grande musicista, dunque, si è spento nelle ultime ore. King iniziò a farsi conoscere già a partire dagli anni '50 quando strimpellava la sua chitarra ES-355 custom, ribattezzata "Lucille".

B.B. King ottenne tanti riconoscimenti durante la sua straordinaria carriera, come 14 Grammy Award.

King occupa la sesta posizione nella classifica, stilata da Rolling Stone, dei 100 chitarristi più bravi di sempre.

