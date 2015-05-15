Home Gossip Aurora Ramazzotti presenta via social il fratellino Gabrio Tullio

Aurora Ramazzotti presenta via social il fratellino Gabrio Tullio

di Redazione 15/05/2015

Scatto tenerissimo in bianco e nero che sta facendo il giro del web e ritrae la splendida Aurora Ramazzotti, che stringe tra le braccia l'ultimo arrivato, il piccolo Gabrio Tullio Ramazzotti, di soli 2 mesi, secondogenito di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Scatto che Aurora, figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, ha accompagnato via social su Facebook dalle parole: “Il mio primo mestiere è quello di sorella maggiore” e quindi ha aggiunto “e lo prendo molto sul serio”. Lo scatto come detto sta già facendo il giro del web, grazie anche al fatto che Aurora è seguitissima sui social e proprio in rete, poco tempo fa aveva chiarito di essere: “Orgogliosa sorella maggiore di quattro” riferendosi ovviamente a Raffaela Maria, Sole e Celeste. Una sorella maggiore che come dimostra lo scatto non solo è dolcissima ma che se la sa cavare egregiamente, coi piccoli della famiglia: complimenti! Michela Galli

