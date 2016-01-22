Loading...

Penelope Cruz senza capelli in "Ma Ma": interpreta donna malata di cancro

22/01/2016

Una Penelope Cruz come non avete mai visto quella che appare in "Ma Ma", film uscito nelle sale spagnole nel 2015 che dovrebbe approdare nei cinema italiani a breve

Penelope stavolta veste i panni di una donna malata di tumore al seno. Mai, finora, l'attrice aveva interpretato una parte del genere, così particolare. La Cruz è diversa da come si è mostrata nelle altre pellicole, è letteralmente trasfigurata per omaggiare tutte le donne che, ogni giorno, lottano con un tremendo male. La musa di Almodovar, in "Ma Ma" è un'insegnante disoccupata e madre di un figlio che si trova a combattere contro il cancro al seno. Gli spettatori resteranno stupiti alla vista di Penelope con la testa rasata. La Cruz si conferma come un'artista a tutto tondo, capace di interpretare parti veramente difficili. Parlando di Magda, la donna malata di tumore in "Ma Ma", Penelope ha affermato:
"E' stato molto importante per me correre rischi e in nessun momento mi sono preoccupata se apparissi bella, meno bella, brutta o molto brutta. E' un omaggio a tutte le donne che affrontano questa brutta malattia".
Non è la prima volta che l'attrice spagnola imbruttisce in una pellicola: lo ha già fatto, ad esempio, in "Non ti muovere", capolavoro di Sergio Castellitto con colonna sonora di Vasco Rossi.
