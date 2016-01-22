Penelope Cruz senza capelli in "Ma Ma": interpreta donna malata di cancro

Una Penelope Cruz come non avete mai visto quella che appare in "Ma Ma", film uscito nelle sale spagnole nel 2015 che dovrebbe approdare nei cinema italiani a breve

"E' stato molto importante per me correre rischi e in nessun momento mi sono preoccupata se apparissi bella, meno bella, brutta o molto brutta. E' un omaggio a tutte le donne che affrontano questa brutta malattia".

Penelope stavolta veste i panni di una donna malata di tumore al seno. Mai, finora, l'attrice aveva interpretato una parte del genere, così particolare. La Cruz è diversa da come si è mostrata nelle altre pellicole, è letteralmente trasfigurata per omaggiare tutte le donne che, ogni giorno, lottano con un tremendo male. La musa di Almodovar, in "Ma Ma" è un'insegnante disoccupata e madre di un figlio che si trova a combattere contro il. Gli spettatori resteranno stupiti alla vista di Penelope con la testa rasata. La Cruz si conferma come un'artista a tutto tondo, capace di interpretare parti veramente difficili. Parlando di Magda, la donna malata di tumore in "Ma Ma", Penelope ha affermato:Non è la prima volta che l'attrice spagnola imbruttisce in una pellicola: lo ha già fatto, ad esempio, in, capolavoro di Sergio Castellitto con colonna sonora di Vasco Rossi.