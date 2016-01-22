STREGHE, arriva il film: Alyssa Milano e Shannen Doherty hanno detto sì!

. Forse la serie tv più amata di tutti i tempi. Durata otto anni; ha fatto piangere milioni di telespettatori ed e' la serie record anche per quanto riguarda le repliche. Le prime stagioni, ogni volta che vengono riproposte in tv, fanno centinaia e centinaia di telespettatori. Il segreto? E' stata la prima serie tv sulla magia a convincere, appassionare e stregare i telespettatori, con storie plausibili, effetti speciali credibili ed una storyline interessante.ci ha fatto amare il Fantasy. Possibile che non sia ancora stata trasposta, sul grande schermo, la storia di queste sorelle legate da un'antica e benevola magia? Purtroppo no, ma il momento potrebbe non essere poi cosi lontano!, su Twitter, ha palesato la sua volontà di partecipare ad un probabile film su Charmed ed, udite udite, chi ha risposto con entusiasmo al Tweet? Proprio, la sua "rivale" sul set, anch'ella felice di poter collaborare affinche' si crei una sceneggiatura interessante e fedele alla serie anni '90. Inutili, infatti, reboot infedeli che rovinerebbero la memoria di una serie quasi perfetta. C'e' tempo per fare le cose per bene. Per le cose ben fatte, si può sempre aspettare con piacere. Che il film riporti in auge il trio originale, epurato da Paige? Del resto, della sua risposta ad Alyssa non vi e' traccia. Magari sarà come tornare sul vecchio set, in quella vecchia casa, riaprire il libro delle Ombre e ritrovare Prue, Phoebe e Piper, un po' invecchiate, ma sempre intraprendenti, unite e con straordinari poteri. Sognare non fa mai male, no?