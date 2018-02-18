Il percorso personale di crescita attraverso le righe di un libro
di Redazione
18/02/2018
Avete voglia di supportare la vostra crescita personale con una buona lettura? Che abbiate iniziato un percorso o che abbiate intenzione di farlo, di libri da leggere in tal proposito ce ne sono diversi. Vediamo insieme qualche suggerimento e curiosità. Non è cosa semplice dare una definizione di crescita personale, perché potrebbe risultare alquanto riduttiva: si può sicuramente indicare come un percorso che dovrebbe riguardare ognuno di noi, costruito con le esperienze personali e collettive, che vanno ad incidere sul carattere della persona e per alcuni versi lo formano anche. Non si può individuare un inizio, non si può comprenderne la fine, che forse non esiste, perché di imparare a conoscere il mondo e se stessi non si finisce mai. Tale percorso se fatto con consapevolezza, può essere in qualche modo supportato da una guida che potrebbe essere cercata anche in un buon libro da leggere. Potremmo addirittura affermare che esistono libri da leggere assolutamente se si vuole intraprendere un cammino verso una conoscenza approfondita del nostro essere ed una migliore assimilazione di ciò che la vita ci pone davanti. Qualche consiglio? "Come trattare gli altri e farseli amici" di Dale Carnegie: un libro da leggere anche quando si è giovanissimi. Costituisce un valido aiuto nello sviluppo dell'autostima, senza esagerazioni e nella comprensione dell'altro in tutto e per tutto. Di semplice comprensione, senza paroloni, adatto a tutti, indipendentemente dalla vita che si conduce. "Pensa e arricchisci te stesso" di Napoleon Hill un autore decisamente controverso: il suo libro rimane uno dei classici sullo sviluppo personale ed è uno dei volumi da leggere assolutamente per il proprio percorso. "4 ore alla settimana per il tuo corpo: guida atipica per un corpo in forma, un sesso felice, un vita migliore" di Timothy Ferriss. L'autore vuole aiutare il lettore a trasformare il proprio corpo, utilizzando il fattore tempo. Non stiamo parlando di un manuale per restare in forma, bensì un testo che raccoglie le scoperte di ricercatori universitari, scienziati della NASA, biologi, fisiologi, medici, campioni olimpici, allenatori della National Football League e della Major League Baseball, detentori di primati mondiali, specialisti in riabilitazione per atleti da Super Bowl e persino commissari tecnici dell'ex Blocco sovietico. Una serie di metodi piuttosto semplici, per una guida al corpo umano capace di fornire a chiunque un programma che possa rimettere in forma il fisico e la mente permettendo di recuperare una buona autostima, senza sprechi di tempo.
