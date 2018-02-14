Home Gossip Luca Onestini Ivana e Lory Del Santo, il triangolo del gossip

Luca Onestini Ivana e Lory Del Santo, il triangolo del gossip

di Redazione 14/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Quello tra Luca Onestini e Ivana non è un semplice fuoco di paglia. Dopo il primo scatenarsi delle news che riguardavano all'inizio della loro storia d'amore, i due ragazzi hanno deciso di rifugiarsi nella loro privacy. Di recente però Lory Del Santo ha creato un simpatico triangolo del gossip insieme due ragazzi. Luca onestini e Ivana presto genitori? Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Quella che sembrava essere un'amicizia in pochissimo tempo si è trasformato in qualcosa di più... Ma dopo l'annuncio dell'inizio dello redazione Ecco che quando non si accontentano e vogliono di più. Negli ultimi giorni è aumentata l'attesa per la lieta notizia di Luca Onestini e Ivana presto genitori. A parlare di una ipotetica famiglia è stato Luca Onestini, i ragazzi Infatti ha dichiarato di voler diventare genitore da giovane e non pensarci troppo. In questo frangente però per Ivana non è stato avvisato alcun pancino sospetto, dato che la ragazza mostra un fisico assolutamente perfetto e statuario. L'ombra di Soleil sorge nella vita di Luca onestini Nonostante tutto però il gossip non tiene legate le vite di Luca Onestini e Soleil Sorge. Ex corteggiatrice che adesso vive una storia con Marco Cartasegna, nel corso di un'intervista ha dichiarato di essere molto più felice adesso che in precedenza, una cosa che non ha lasciato indifferente neanche la madre. Recentemente però Soleil Sorge e Luca Onestini pare si siano incontrati in un evento di alta moda maschile a Firenze. Tra i due non c'è stato neanche uno scambio di sguardi, come se fossero due perfetti estranei in un evento piano di gente. Lory Del Santo il terzo incomodo tra Luca e Ivana? Come abbiamo accennato all'inizio del nostro articolo Lory Del Santo ha creato un simpatico triangolo del gossip con Luca e Ivana. L'attrice in un'intervista rilasciata al nuovo TV ha messo in guardia l'ex tronista di Uomini e Donne. L'avvertimento di Lory Del Santo si basa sulla gelosia, che In un certo qual modo sarebbe eccessiva tra Luca Onestini e Ivana. La conferma di quanto detto arriverebbe dal fatto che Luca Onestini abbia deciso di cambiare la sua personal trainer per non far arrabbiare la fidanzata. "Attenzione, Luca - dichiara Lory Del Santo. Certe dinamiche legate all'eccessiva gelosia possono rovinare rapporti lavorativi e minare una carriera promettente".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp