Sara Affi Fella bufera a Uomini e Donne: scontro tra Lorenzo e Nicola Panico?

di Redazione 21/02/2018

Sara Affi Fella nel nuovo nel mirino una bufala all'interno di Uomini e Donne. La tronista napoletana A quanto pare è stata protagonista di un nuovo scontro social tra Lorenzo e Nicola Panico. Sara Affi Fella e Luigi, presto la scelta? In questa settimana sembra aver preso invia il percorso di Sara Affi Fella all'interno di Uomini e Donne. La famiglia napoletana comincia ad avere le idee chiare su quello che vuole e l'uomo soprattutto che desidera avere al suo fianco. Lorenzo Riccardi, dopo un'indecisione iniziale, ha deciso di lasciar perdere Nilufar Addati e concentrarsi così sulla tronista napoletana, che ovviamente non è convinta della mossa del corteggiatore. In questo frangente però sembra che Sara Affi Fella si stia avvicinando sempre di più a Luigi Mastroianni. La conferma di quanto detto arriva dall'ultima esterna che due hanno fatto in un centro benessere e del tentativo di Sara Affi Fella di riprendersi Luigi recandosi addirittura a Catania. Nicola panico pronto a corteggiare Sara Affi Fella? Questa nuova fase del trono classico di Uomini e Donne è segnata senza ombra di dubbio della paura dei corteggiatori di rivedere Nicola Panico insieme a Sara Affi Fella. La coppia diventata famosa grazie a Tamptestion Island si è lasciata solo pochi mesi fa, poco prima che la tua lista venisse invitata a fare il suo percorso a Uomini e Donne. In questo frangente però Nicola Panico non ha risparmiato nei commenti nei attacchi web contro i corteggiatori della sua ex fidanzata... Tanto da tenere sempre a galla la possibilità che questo possa diventare uno dei corteggiatori di Sara Affi Fella, anche se al momento dell'iscrizione non trova nessuna conferma. Lorenzo contro Nicola Panico su Instagram? Nel corso delle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui il corteggiatore Lorenzo abbia avuto uno scontro contro l'ex fidanzato di Sara Affi Fella, Nicola panico. Nelle Instagram Stories Nicola Panico ha postato una frase particolare ma senza alcun destinatario: "Sei più falso dei 7 € di carta". Poco dopo non è tardato ad arrivare la risposta di Lorenzo Riccardi, sempre attraverso gli Instagram Stories, con scritto: "Che bello quando alla gente brucia il c**o". Questa volta sarà costretto a intervenire nuovamente l'autrice Raffaella Mannoia e placare gli animi attorno a Sara Affi Fella?

