Perde sangue dagli occhi: la misteriosa malattia di Marnie

E' veramente curiosa la storia di Marnie-Rae Harvey, una 17enne inglese che perde sangue dagli occhi. Neanche i medici sanno perché la ragazza sia vittima delle strane emorragie

Tante ipotesi ma nessuna cura risolutiva

Genitori spossati e preoccupati

"Si sente male 4 o 5 volte al giorno".

Non solo perdita di sangue dagli occhi., ogni giorno, deve fronteggiare emorragie dalle unghie, dalle orecchie, dal naso, dalle gengive e dal cuoio capelluto. Il disturbo la sta debilitando non poco: si sente sempre stanca e trascorre gran parte delle giornate in casa. La 17enne si è fatta visitare da tantissimima nessuno è stato in grado di individuare la causa del suo grave disturbo. Sono state avanzate solo ipotesi. Inizialmente si pensava che Marnie fosse malata di leucemia ma, dopo accurati esami, venne appurato che non era quella la patologia che affligge la ragazza. La 17enne perde sangue, molto sangue, e non sa più che fare. Ovviamente ha dovuto accantonare qualsiasi amicizia per il suo disturbo che nessuno sa curare. Nei prossimi giorni la Harvey dovrà sottoporsi a unche potrebbe risolvere la problematica. Certo, l'effetto collaterale di tale terapia è pesante: la ragazza potrebbe diventare sterile. L'ipotesi avanzata di recente dai medici è quella di una rarissima forma diMarnie non ha più amici e trascorre le giornate assieme ai, che non la lasciano mai sola per il timore che un'emorragia possa farla svenire. E' veramente un caso strano, anche perché dalleè emerso che il fegato, i reni, le ovaie, l'utero e gli altri organi di Marnie sono tutti funzionanti, così come le sue orecchie, il naso e la gola. La vita della 17enne, a causa dei continui sanguinamenti, è. La giovane ha rivelato che, tempo fa, si era iscritta a un corso per diventare parrucchiera ma ha dovuto rinunciare perché temeva che il suo sangue sarebbe andato a finire sui clienti. Sconvolti e spossati anche i genitori, che hanno rivelato: