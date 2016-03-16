Danimarca nazione più felice: Svizzera seconda, Italia infelice

Volete trovare la felicità? Allora andate a vivere in Danimarca. Il rapporto 2016 "World Happiness" parla chiaro

Danimarca batte Svizzera: Italia 50esima

Italia, Spagna e Grecia meno felici dell'Eurozona

"La misurazione della felicità percepita e il raggiungimento del benessere dovrebbero essere attività all'ordine del giorno di ogni nazione che si propone di perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile. Al posto di adottare un approccio incentrato esclusivamente sulla crescita economica, dovremmo promuovere società prospere, giuste e sostenibili dal punto di vista ambientale".

Il prossimo 20 marzo ricorrerà ladelle Nazioni Unite e, per l'occasione, Sustainable Development Solutions Network ha voluto pubblicare la classifica delle nazioni più felici al mondo. In prima posizione, appunto, c'è la Danimarca. La(prima l'anno scorso) è in seconda posizione, davanti ad Islanda e Norvegia. Nelle prime dieci posizioni ci sono anche Finlandia, Canada, Olanda, Nuova Zelanda, Australia e Svezia. L'Italia invece occupa la cinquantesima posizione, dietro a Usa e Regno Unito e davanti a Paesi come Nicaragua e Malaysia.Tra le nazioni meno felici ci sono. Il rapporto sottolinea che in Italia, così come in Spagna e in Grecia, è calato moltissimo il livello di felicità per squilibri di tipo economico, sociale e politico. Queste 3 nazioni, del resto, sono quelle più colpite dalla crisi nell'Eurozona. Tra i fattori presi in considerazione per stilare la suddetta classifica ci sono il Pil reale pro capite e il livello di corruzione. Il direttore dell'Earth Institute, Jeffrey Sachs, ha dichiarato:L'Italia, nazione dell'arte, del sole e della, dunque, non è nella zona alta della classifica delle nazioni più felici. Pensate che sono più felici degli italiani anche tedeschi, francesi, spagnoli e giapponesi. Chi ha avuto modo di visitare la Danimarca avrà notato subito che si respira un'altra aria: ci sonoe pace. Tra le virtù di tale nazione c'è il basso livello di corruzione nelle istituzioni e un gap ridotto tra chi ha molto e chi ha poco.