Home Home Corea del Nord minaccia Usa: New York rasa al suolo con bomba ad idrogeno

Corea del Nord minaccia Usa: New York rasa al suolo con bomba ad idrogeno

di Redazione 17/03/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha annunciato che a breve verranno effettuati altri test nucleari. L'occidente è in ansia, specialmente gli Usa, da sempre primo obiettivo della Corea del Nord Pyongyang continua test nucleari Se volesse, la Corea del Nord potrebbe ridurre immediatamente New York in un cumulo di macerie. Come? Con una bomba ad idrogeno. Uno scienziato nordcoreano ha reso noto che la nazione orientale avrebbe potuto devastare Manhattan con un ordigno a idrogeno lanciato da un missile intercontinentale. Pyongyang, avvalendosi di missili a lunga gittata, potrebbe colpire qualsiasi nazione. L'acredine tra Corea del Nord e gli Usa è aumentata negli ultimi tempi per i numerosi inviti degli States e delle Nazioni Unite a finirla con i test nucleari. Kim Jong-un, invece, continua a sperimentare e minaccia attacchi. Pyongyang sta spendendo molto denaro per realizzare potenti e pericolosissime armi, in grado di annientare in pochi minuti città grandi come New York, ma la popolazione vive in povertà. Kim Jong-un ha annunciato nuovi attacchi con ordigni tremendi dopo che la Corea del Nord è stata sanzionata dalle Nazioni Unite e dopo aver appreso delle esercitazioni militari congiunte, a Seul, di militari americani e sudcoreani. I cittadini nordcoreani sono oppressi da una dittatura che controlla ogni sfera della loro vita. E' veramente pesante vivere in Corea del Nord, nazione che ha ufficializzato, tempo fa, il suo possesso di un arsenale nucleare. Miniaturizzazione della bomba atomica In passato la Corea del Nord aveva affermato di poter creare armi nucleari, smentendo però test nucleari sul territorio. Ora è arrivato l'annuncio che fa tremare il mondo intero; anzi, lo scorso 6 marzo Kim Jong-un ha annunciato la miniaturizzazione della bomba atomica. In Corea del Nord si spende molto per i test nucleari mentre la popolazione muore di fame. Il regime comunista ha impedito alla nazione di 'svecchiarsi'. Si tratta, ovviamente, di uno Stato in cui mancano diritti civili e libertà.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp