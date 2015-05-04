Perdere peso velocemente bevendo acqua: tasso metabolico aumenta

"Bere due bicchieri d'acqua a temperatura ambiente al giorno aumenta del 30% il tasso metabolico, condizionando così la quantità di calorie che il nostro organismo brucia ogni giorno". Lo ha detto Nicola Sorrentino, studioso dell'Osservatorio San Pellegrino.

"La letteratura scientifica rende evidente il ruolo dell’acqua nell’attivare i meccanismi metabolici della termogenesi, ossia produzione di calore con dispendio energetico, che ci aiutano realmente a perdere peso. L’effetto dell’acqua sul metabolismo è di breve durata, ecco perché è importante non solo bere, ma bere spesso durante tutto l’arco della giornata, senza arrivare ad avere sete", ha aggiunto Sorrentino. Insomma, chi vuole perdere peso dovrebbe bere molto e spesso. Buono a sapersi.