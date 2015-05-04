Sale il Pil mondiale, scendono le emissioni di CO2

Dal gruppo indipendente di comunicazione e di consulenza marketing EuroNetMedia (it.EuroNetMedia.org), che si focalizza sullo sviluppo di nuove opportunità per le aziende che operano nel settore dell'energia e dell'efficienza energetica (http://it.euronetmedia.org/euronetenergia.html), arriva un messaggio di ottimismo per la sostenibilità ambientale: l'economia globale è cresciuta del 3% nell'ultimo anno, ma le emissioni di CO2 sono rimaste fisse a 32,3 miliardi di tonnellate, lo stesso livello dell'anno precedente.

Secondo it.EuroNetMedia.org questo risultato è merito dei cambiamenti nei modelli di consumo dell'energia e del minore utilizzo del carbone, fattori che hanno consentito un calo delle emissioni di CO2 nell'atmosfera. "Le emissioni di gas climalteranti sono ancora ad un livello preoccupante, ma il fatto che le emissioni -nonostante la crescita dell'economia- non siano aumentate rispetto al 2013 segna un rilevante cambio di tendenza e fa sperare che a livello globale si possa lavorare insieme per contrastare il cambiamento climatico e ridurre l'impatto di uno dei problemi più importanti del nostro pianeta" commentano con ottimismo i responsabili di it.EuroNetMedia.org , secondo i quali anche nel 2015, anno in cui l'economia globale crescerà ancora maggiormente, assisteremo ad un calo delle emissioni di CO2. Il merito è della sempre maggiore affermazione di una, grazie alla quale anche per quanto riguarda l'Italia le emissioni di gas a effetto serra sono in calo. "Sull'efficienza energetica l'Italia si dimostra ancora una volta all'avanguardia. Anche i finanziamenti al settore stanno diventando una realtà importante del mercato finanziario" dichiarano i responsabili di it.EuroNetMedia.org , secondo i quali unapotrà favorire laattualmente in corso in tutto il mondo e consentire di mettere in evidenza gli argomenti di maggiore interesse da presentare alla stampa, agli opinion leader, agli stakeholder e al pubblico in generale.