Gabriel Garko: labbra carnose e zigomi alti, ha ceduto al bisturi

Gabriel Garko, celebre attore e idolo di tantissime donne, ha ceduto al bisturi. Il suo volto è apparso cambiato a molti, ieri, durante l'Arena, programma condotto da Massimo Giletti. Gabriel non solo non ha rughe, ma le sue labbra sono più carnose e zigomi più alti. E' ovvio: si è sottoposto a qualche ritocchino.

La metamorfosi di Garko ha sollevato un enorme polverone. Sui social sono stati pubblicati molti messaggi ironici. "Vedere Gabriel Garko che somiglia a Serena Grandi m'ha fatto molta paura. Vado a chiudermi in camera", ha scritto Nicolò su Twitter.

"Ridateci Gabriel Garko. Quello vero", ha invece twittato Penelope.