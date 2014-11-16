Loading...

Perugia, insegnante insulta e malmena studente perché omosessuale

16/11/2014

Un altro episodio di omofobia avvenuto in Italia, precisamente a Perugia. Un insegnante avrebbe picchiato uno studente perché omosessuale.

Ora i poliziotti stanno indagando in merito, visto che i genitori dell'adolescente hanno denunciato il professore. Pare che quest'ultimo, in classe, abbia dapprima insultato e poi malmenato il ragazzo dinanzi ai compagni.

Secondo il Giornale dell'Umbria, lo studente avrebbe fatto irritare il professore in merito al tema dell'omosessualità. Il ragazzo è stato portato in ospedale per essere curato. L'insegnante, infatti, gli avrebbe procurato diverse ecchimosi su tutto il corpo.

