"Tu sì que vales", concorrente si rompe gamba: giudici attoniti

Momenti di panico, durante la puntata di ieri di "Tu sì que vales", il programma presentato da Belen Rodriguez e Francesco.

Un concorrente si è fratturato un piede dinanzi ai giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, che sono rimasti allibiti. La madre di David Merlini assisteva allo spettacolo tra il pubblico.

"Quando vedrete questo filmato, io sarò ibernato da 24 ore in un cubo di ghiaccio in cui respirerò soltanto grazie a una maschera d’ossigeno. Verrò chiuso dentro una cassa d’acciaio e poi dentro un camion refrigeratore, dove la temperatura scenderà a meno venti gradi centigradi", aveva asserito Merlini.

"Penso di essermi rotto la gamba, ma a volte succede, è la mia passione fare questi esperimenti", ha aggiunto Merlini, frastornato e sofferente.