Hall of Fame del calcio italiano: premiati Maradona e Cannavaro

Redazione Avatar

di Redazione

20/10/2014

Giornata importante per il mondo del calcio. Nella sede della Federcalcio, oggi, sono stati insigniti i riconoscimenti della 'Hall of Fame del calcio italiano'. La manifestazione è giunta alla sua quarta edizione.

Come al solito, i campioni sono stati catalogati in varie categorie: Fabio Cannavaro ha ottenuto il premio come calciatore italiano; mentre Diego Armando Maradona quello di calciatore straniero.

Braschi è stato annoverato nella Hall of Fame nella categoria arbitro italiano. Sandro Mazzola ha ottenuto il riconoscimento come veterano italiano.

I premi verranno consegnati a gennaio, a Firenze, ma non si conosce attualmente la sede.

