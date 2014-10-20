Hall of Fame del calcio italiano: premiati Maradona e Cannavaro
di Redazione
20/10/2014
Giornata importante per il mondo del calcio. Nella sede della Federcalcio, oggi, sono stati insigniti i riconoscimenti della 'Hall of Fame del calcio italiano'. La manifestazione è giunta alla sua quarta edizione.
Come al solito, i campioni sono stati catalogati in varie categorie: Fabio Cannavaro ha ottenuto il premio come calciatore italiano; mentre Diego Armando Maradona quello di calciatore straniero.
Braschi è stato annoverato nella Hall of Fame nella categoria arbitro italiano. Sandro Mazzola ha ottenuto il riconoscimento come veterano italiano.
I premi verranno consegnati a gennaio, a Firenze, ma non si conosce attualmente la sede.
