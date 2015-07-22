Home Cronaca Pesaro, Ismaele sgozzato da albanesi: motivo passionale

Pesaro, Ismaele sgozzato da albanesi: motivo passionale

di Redazione 22/07/2015

Svolta nella vicenda del ragazzo sgozzato a Pesaro. Ad uccidere Ismaele sarebbero stati due albanesi per motivi passionali. Il 17enne era interessato alla fidanzata di uno dei due Il 17enne di Sant'Angelo in Vado sarebbe stato legato mani e piedi con lo scotch e poi ucciso. I due albanesi gli hanno inferto una grossa coltellata alla gola che non gli ha dato scampo. Gli abitanti del piccolo paese nel Pesarese sono infuriati e chiedono giustizia. Si ipotizza che Ismaele incontrasse di nascosto la fidanzata di uno dei due albanesi che l'hanno ucciso. Il 17enne era fidanzato, quindi di vedeva clandestinamente al Poggio con quella ragazza più grande di lui. I due albanesi sono stati arrestati dopo un interrogatorio durato oltre 14 ore. Su di loro gravano tanti e pesanti indizi. La comunità di Sant'Angelo di Vado è sconvolta. Il sindaco Luzi dice: "Ismaele, come il 16enne morto per ecstasy a Riccione, è vittima di un mondo adulto che non sa dedicare sufficiente attenzione ai ragazzi dai 13 ai 18 anni, nel momento più delicato".

