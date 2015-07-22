Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Barolo Collisioni 2015: Sting incanta pubblico e chiude settima edizione

Redazione Avatar

di Redazione

22/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sting, ex Police, ha incantato tutti coloro che ieri sono accorsi a Barolo, dove si è chiusa la settima edizione del festival Collisioni. Come previsto, la serata è stata stupenda. E non poteva essere altrimenti, visto che sul palco c'era un artista del calibro di Sting

    La musica dell'ex Police ha emozionato il pubblico. Vecchi e nuovi successi hanno fatto sognare e tornare indietro nel tempo. Tutto nella cornice di Barolo. Non poteva chiudersi meglio la settima edizione di Collisioni, festival di musica e parole di Langa. Gli organizzatori di Collisioni 2015 sono soddisfatti, i risultati hanno superato le previsioni: da venerdì scorso a ieri sono arrivate a Barolo oltre 110mila persone. Il festival non è stato apprezzato solo dal pubblico ma anche dalla critica e dagli artisti. Collisioni 2015 si è svolto su palchi dislocati in 4 piazze. 70 concerti e 50 incontri. Il festival ha chiuso i battenti alla grande, dunque. Gli organizzatori sperano di ripetersi. Chi arriverà il prossimo anno a Barolo? I nomi dei big ancora non sono stati resi noti.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Canton Ticino: caldo uccide bimba dimenticata in auto

Articolo Successivo

Pesaro, Ismaele sgozzato da albanesi: motivo passionale

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018