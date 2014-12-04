Pestata dal fidanzato: si risveglia dal coma dopo 11 mesi, la storia di Chiara

Il fidanzato la fece finire in coma a suon di botte ed ora si è risvegliata, dopo 11 mesi.

La vittima del pestaggio, Chiara Insidioso Monda, 20 anni, è stata sottoposta a tre operazioni al San Camillo Forlianini di Roma e, fortunatamente, ha aperto nuovamente gli occhi.

"Dopo 11 mesi di coma post-trauma, Chiara e la sua famiglia tornano a sperare", ha detto Alberto Delitala, direttore della Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

"Chiara ce l'ha fatta proprio il giorno dopo la giornata contro la violenza sulle donne... questa notizia di buona sanità può costituire un messaggio di speranza. Da oggi sarà trasferita al Santa Lucia, un Centro di Neuroriabilitazione dedicato a questi casi, in cui Chiara potrà proseguire quel lungo percorso di recupero in cui tutti noi crediamo", ha dichiarato il direttore generale Antonio D'Urso.