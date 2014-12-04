Borse: Milano perde il 2,5%. Quali Strategie per le opzioni binarie?
04/12/2014
Chi investe in borsa starà seguendo con apprensione, in queste ore, i mercati finanziari con Milano che perde oltre il 2,5%. In questo caso le opzioni binarie possono aiutarci a coprire eventuali posizioni a rischio... ma quali strategie usare? Per prima cosa cerchiamo di capire che cosa stia succedendo e come affrontare al meglio questa difficile situazione. I mercati finanziari aspettavano con ansia le parole del Presidente della BCE, Mario Draghi. Durante la conferenza stampa Draghi ha fatto sapere che il board dell'istituto si è detto consapevole che la situazione economico-finanziaria dell'Europa stia peggiorando ma non sono state prese altre misure a tal proprosito. I tassi di interesse sono rimasti invariati allo 0,05% ed ecco che i mercati finanziari, a cominciare proprio da Piazza Affari, cominciano a virare in rosso con Milano che lascia sul campo quasi il 3%. Per chi investe sul medio e lungo termine nel mercato azionario si tratta di una brutta gatta da pelare, pertanto una buona soluzione potrebbe essere quella di coprirsi con le opzioni binarie. Ovviamente bisogna mettere in atto le giuste strategie e applicare, anche un corretto timing per evitare di fare un doppio buco nell'acqua. Le strategie che si possono utilizzare in un contesto difficile come quello di questi giorni sono diverse e sarebbe bene conoscerle tutte per avere un quadro completo. Per questo è consigliabile dare uno sguardo a questa guida www.opzionibinarieguadagno.it/strategie/ per farsi un'idea. Tanto per fare un esempio, in un contesto come quello di oggi si potrebbe utilizzare una strategia denominata "long Strangle": in sostanza si acquistano sia opzioni call che put, con prezzi specifici differenti, ma con la stessa scadenza. Ovviamente per avere un quadro più preciso delle diverse strategie che si possono utilizzare è bene studiare in maniera approfondita le opzioni binarie e tutti i fondamentali del trading online a partire proprio dall'analisi tecnica e da quella fondamentale. Inoltre è consigliabile essere sempre molto ben informati su quello che avviene nel mondo economico a cominciare dai risultati degli indicatori chiave. Infine, come ultimo consiglio, vorremmo sottolineare l'importanza dei conti demo che permettono di mettere a punto e testare sul campo le tue strategie per le opzioni binarie senza dover mettere a rischio il proprio patrimonio.
