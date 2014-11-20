Loading...

Piemonte, ok Giunta regionale a riordino rete ospedaliera regionale

20/11/2014

E' arrivato l'ok, ieri, della Giunta regionale, al progetto sul riordinamento della rete ospedaliera regionale.

Innanzitutto verranno ridotte le strutture vaste nei nosocomi pubblici, che passeranno da 842 a 668, e in quelli privati, da 185 a 148. Nell'arco di un triennio verranno risparmiati 400 milioni di euro circa.

Le somme risparmiate verranno sfruttate per edilizia sanitaria, assunzioni di personale, tecnologia e, specialmente, l'assistenza territoriale e a domicilio.

