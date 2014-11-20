"I toni dell'amore", Sachs narra storia d'amore tra uomini gay

Esce un film incentrato su una grande storia d'amore, ovvero la storia di George e Ben, due uomini che, dopo 28 anni di convivenza, fanno il grande passo: si sposano. Il film si chiama "I toni dell'amore".

Dopo il matrimonio, però, George e Ben vengono a trovarsi davanti a tantissimi problemi. George perde il lavoro e deve cambiare casa. Le strade dei due si divideranno temporaneamente: ognuno si farà ospitare da amici e parenti.

Il film narra una storia d’amore. L'omosessualità dei protagonisti passa in secondo piano.

Ira Sachs, la regista, ha voluto rimarcare che il suo film "non è rivolto per forza alla comunità gay. È una storia romantica, destinata a tutti. Mi sono concentrato sul bello e l’imperfetto di una coppia longeva".