Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"I toni dell'amore", Sachs narra storia d'amore tra uomini gay

Redazione Avatar

di Redazione

20/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Esce un film incentrato su una grande storia d'amore, ovvero la storia di George e Ben, due uomini che, dopo 28 anni di convivenza, fanno il grande passo: si sposano. Il film si chiama "I toni dell'amore".

Dopo il matrimonio, però, George e Ben vengono a trovarsi davanti a tantissimi problemi. George perde il lavoro e deve cambiare casa. Le strade dei due si divideranno temporaneamente: ognuno si farà ospitare da amici e parenti.

Il film narra una storia d’amore.  L'omosessualità dei protagonisti passa in secondo piano.

Ira Sachs, la regista, ha voluto rimarcare che il suo film "non è rivolto per forza alla comunità gay. È una storia romantica, destinata a tutti. Mi sono concentrato sul bello e l’imperfetto di una coppia longeva".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ferrari: Fernando Alonso addio, arriva Sebastian Vettel

Articolo Successivo

Piemonte, ok Giunta regionale a riordino rete ospedaliera regionale

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018