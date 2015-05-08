Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Pillole dimagranti letali, Interpol lancia allarme globale dopo morte Eloise Aimee Parry

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'Interpol, celebre organizzazione internazionale per la polizia criminale, ha lanciato un allarma relativo alla lesività di una sostanza che attualmente viene usata per perdere peso o come supporto nel body building. Parliamo del 2,4-dinitrofenolo.

L'allarme è successivo al decesso di una ragazza 21enne, Eloise Aimee Parry, che aveva reperito sul web una scatola di pillole dimagranti contenenti il dinitrofenolo. Le medesime pillole hanno creato gravi problemi anche a un giovane francese,

"Anche se di solito venduto in polvere gialla o capsule, il dinitrofenolo è disponibile anche sotto forma di crema... Nel 1930 il dinitrofenolo veniva utilizzato per aumentare il metabolismo e favorire la perdita di peso, ma è stato tolto dalla circolazione a causa di diverse morti", recita una nota dell'Interpol.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Spagna, bimbo rinchiuso in trolley per bypassare controlli

Articolo Successivo

"Star Wars: Il risveglio della Forza", J.J. Abrams realizza mix tra vecchio e nuovo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022