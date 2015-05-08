Pillole dimagranti letali, Interpol lancia allarme globale dopo morte Eloise Aimee Parry

L'Interpol, celebre organizzazione internazionale per la polizia criminale, ha lanciato un allarma relativo alla lesività di una sostanza che attualmente viene usata per perdere peso o come supporto nel body building. Parliamo del 2,4-dinitrofenolo.

L'allarme è successivo al decesso di una ragazza 21enne, Eloise Aimee Parry, che aveva reperito sul web una scatola di pillole dimagranti contenenti il dinitrofenolo. Le medesime pillole hanno creato gravi problemi anche a un giovane francese,

"Anche se di solito venduto in polvere gialla o capsule, il dinitrofenolo è disponibile anche sotto forma di crema... Nel 1930 il dinitrofenolo veniva utilizzato per aumentare il metabolismo e favorire la perdita di peso, ma è stato tolto dalla circolazione a causa di diverse morti", recita una nota dell'Interpol.