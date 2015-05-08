Spagna, bimbo rinchiuso in trolley per bypassare controlli

La voglia di lasciare la sua terra per raggiungere i suoi genitori in Spagna lo ha portato a rinchiudersi in un trolley e bypassare, così, i rigidi controlli dei doganieri. Purtroppo non ci è riuscito. Protagonista di questa storia è un bimbo di 8 anni proveniente dall'Africa subsahariana.

I doganieri hanno scoperto il giovane dopo aver passato il trolley ai raggi x. Subito il piccolo è stato consegnato ai servizi sociali, mentre la ragazza che era con lui, una 19enne originaria del Marocco, è stata messa in manette. Si rischia il tutto per tutto pur di lasciare una vita d'inferno ed approdare in luoghi dove vige pace, serenità e benessere.