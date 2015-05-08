"Star Wars: Il risveglio della Forza", J.J. Abrams realizza mix tra vecchio e nuovo

J.J. Abrams ha reso noto recentemente di aver voluto conferire a "Star Wars: Il risveglio della Forza" la medesima 'impronta' degli episodi precedenti, sebbene il nuovo film abbia una sua autonomia e indirizzo.

Riguardo a quello che stato definito uno dei film più attesi dell'anno, J.J. Abrams ha asserito che "la vera lotta interiore è stata far sì che nessuno degli elementi narrativi e testuali sembri un museo di pezzi a cui stiamo rendendo onore o che siano oggetti buttati lì gratuitamente. Perché senza dubbio siamo dentro Star Wars e dentro la saga e quindi ci saranno elementi necessari di cui tener conto, ma la loro funzione sarà quella di essere essenziali per i personaggi del film e non viceversa".