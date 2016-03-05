Home Home Pilota Padovano Invia Sms alla Moglie: "Mi Schianterò con L'aereo"

Pilota Padovano Invia Sms alla Moglie: "Mi Schianterò con L'aereo"

di Redazione 05/03/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tragedia in volo fortunatamente sventata grazie al tempestivo avviso della Polizia da parte di una donna, moglie di un pilota che le aveva riferito di volersi suicidare Un pilota 40enne di Padova aveva inviato un sms all'ex moglie in cui aveva sottolineato di volersi suicidare facendo schiantare l'aereo con a bordo 200 persone che, di lì a poco, avrebbe guidato. Per fortuna la donna ha subito avvisato la Polizia. Gli agenti sono accorsi tempestivamente ed hanno evitato una vera strage. Il pilota è stato bloccato mentre stava entrando nella cabina di pilotaggio. La compagnia aerea, ovviamente, ha sospeso il 40enne dal suo incarico in attesa del risultato della perizia psichiatrica. Il pilota voleva suicidarsi probabilmente per la separazione dalla moglie, con cui ha avuto due figli. Per fortuna la donna è riuscita, mettendosi subito in contatto con la divisione anticrimine della Questura, a scongiurare una ecatombe. Se solamente il 40enne si fosse messo alla guida dell'aereo avrebbe causato il decesso di 200 persone. L'episodio fa venire in mente inevitabilmente vicende simili, molte purtroppo con epilogo tragico, come il recente schianto dell'aereo della compagnia Germanwings. Il co-pilota di tale aereo, Andreas Lubitz, era depresso e voleva suicidarsi. Ci è riuscito, causando però anche la morte di 150 persone.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp