Velletri, Droga e Cellulari ai Detenuti: 14 Arresti

Facevano pervenire droga, schede telefoniche e smartphone ai detenuti del carcere di Velletri. E' questo il motivo per cui sono state arrestate, nelle ultime ore, 14 persone, tra cui un infermiere e un agente della Polizia penitenziaria

"Adesso in cella siamo in tre, tutti e tre a parlare al telefono".

"C'è preoccupazione per la potenziale diffusione del fenomeno. Sorprende la facilità con cui i detenuti riuscivano a introdurre droga e cellulari in carcere. Non si possono escludere fenomeni analoghi altrove. Di sicuro sono stati riscontrati a Velletri, Rebibbia e Viterbo".

Gli arresti sono arrivati al termine di numerose intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate dai carabinieri, che sono riusciti anche ad evitare una fuga dal carcere di, a quanto pare programmata nei minimi dettagli da alcuni detenuti. Le indagini, comunque, saranno svolte anche in altre carceri italiane perché si teme che ilsia diffuso. Ecco il testo di una delle tante intercettazioni telefoniche:Il procuratore di Velletri, Francesco Prete, è preoccupato del triste fenomeno della diffusione di droga e cellulari nelle carceri italiane. Un trend decisamente allarmante. Prete ha detto:Intanto sono state effettuatenegli istituti penitenziari di Frosinone, Civitavecchia, Campobasso, Spoleto, Roma Regina Coeli , Roma Rebibbia e Viterbo.