Home Cronaca Pinarella di Cervia: anfetamine in discoteca, 19enne arrestata

Pinarella di Cervia: anfetamine in discoteca, 19enne arrestata

di Redazione 26/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La discoteca rappresenta un terreno 'fertile' per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Lo sanno bene i pusher, quindi è bene sempre fare attenzione ai propri figli. Due giorni fa, una 19enne incensurata è stata messa in manette in una discoteca di Pinarella di Cervia, nel Ravennate, perché sorpresa in possesso di 40 grammi di anfetamine I carabinieri sono arrivati in discoteca verso le 4.30 dopo la chiamata dei proprietari del locale. La ragazza, oltre agli stupefacenti, aveva 200 euro in contanti, soldi probabilmente ottenuti per la vendita delle sostanze stupefacenti. La 19enne è stata subito portata nel carcere di Forlì. Si attende, ora, la convalida dell'arresto. Lo spaccio di sostanze stupefacenti è una grave piaga italiana e internazionale.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp