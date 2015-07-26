Loading...

Belen Rodriguez, foto da Formentera: fisico da urlo

26/07/2015

E' tempo di vacanze per la maggior parte di vip. Una delle showgirl più paparazzate è senza dubbio Belen Rodriguez, che ultimamente sta ostentando il suo fisico perfetto a Formentera

    La soubrette argentina è bella, fascinosa e simpatica. Il suo fisico da urlo fa girare la testa a migliaia di uomini. Volete sapere qual è il segreto di Belen per mantenersi in forma? Si allena sempre, anche in vacanza. Alcune foto, postate dalla stessa Belen su Instagram, mostrano la showgirl felice e rilassata assieme ad alcuni suoi familiari, che l'hanno raggiunta a Formentera, e al marito Stefano De Martino. "Non si molla mai" ha scritto Belen Rodriguez su Instagram, riferendosi agli allenamenti. Anche a Formentera Belen si allena duramente: salto della corda, sollevamento pesi ed esercizi per gli addominali.
