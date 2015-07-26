Home Gossip Tom Cruise, quarto matrimonio in vista: sposerà Emily Thomas?

di Redazione 26/07/2015

Mimi Rogers, Nicole Kidman e Katie Holmes non sono bastate a Tom Cruise, celebre attore che, a quanto pare, vuole sposare di nuovo. Pare che Cruise voglia impalmare anche la fidanzata Emily Thomas Le voci del quarto matrimonio di Tom Cruise hanno iniziato a diffondersi sul web dopo che un insider ha rivelato alla rivista America's Star: "Tom ha perso la testa per Emily e lo stesso può dirsi per lei. La sua stretta cerchia di amici crede che presto le chiederà la mano". Sembra che Tom Cruise non sia rimasto folgorato solamente dal fascino di Emily Thomas, ma anche delle sue capacità professionali. L'attore, infatti, sarebbe stato aiutato molto dalla fidanzata sul set di "Mission Impossible". Insomma, Emily Thomas è bella e abile nel lavoro.

