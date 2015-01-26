Parigi, incendio in casa di Jean-Marie Le Pen: ferito al viso
di Redazione
26/01/2015
Attimi di panico per Jean-Marie Le Pen, visto che è scoppiato un incendio nella sua abitazione. Il creatore di Front National e padre di Marine, lo ricordiamo, vive a Rueil Malmaison, a pochi chilometri da Parigi.
Il rogo è scoppiato per un guasto al camino. Subito i vigili del fuoco sono accorsi presso la casa di Jean-Marie che, a quanto pare, ha riportato diverse ferite al volto. Niente di grave, comunque.
"La casa è andata a fuoco, mio padre era all'interno, è ferito al viso, ma niente di grave, niente di preoccupante", ha detto Marine Le Pen, numero uomo di Front National.
