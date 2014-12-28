Pisa, medico non si ferma dopo aver causato incidente: denunciato

Proprio persone che dovrebbero assistere gli altri e salvare vite si rendono spesso protagoniste di episodi che fanno accapponare la pelle.

Ieri, nel Pisano, un giovane medico ha causato un incidente e non si è fermato a prestare soccorso. Due persone sono state subito trasportate in ospedale dove si trovano attualmente ricoverate in gravi condizioni. Il medico, un 35enne, è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso.

Secondo le prime indiscrezioni, il medico, a bordo della sua BMW, si è dato alla fuga dopo aver provocato l'incidente, non preoccupandosi minimamente dei feriti. Pare che l'uomo non si sia voluto sottoporre all'alcotest e al test per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Una storia grave che non può non farci indignare.

Chissà se il medico abbia voluto darsi alla fuga volontariamente? Non possiamo credere che un sanitario sia in grado di comportarsi così cinicamente. Saranno i carabinieri ad accertarlo.