Afghanistan, Isaf se ne va dopo 11 anni: largo alla Resolute Support

La Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf) dice addio all'Afghanistan dopo 11 anni. Lo ha sottolineato il comandante americano John Campbell, aggiungendo che dal prossimo primo gennaio le operazioni da combattimento termineranno a Kabul. Il testimone, a quanto pare, passerà alla Resolute Support, una missione internazionale di assistenza e formazione.

Campbell è soddisfatto della missione, affermando: "Abbiamo portato gli afghani fuori dall’oscurità e dalla disperazione, e dato loro una speranza per il futuro... Con la nuova missione Resolute Support non vi sarà mai più un ritorno ai giorni bui del passato".

La risposta dei talebani alle parole di Campbell non si è fatta attendere. Il portavoce Zabihullah Mujahid ha affermato che "i 13 anni di intervento della Coalizione internazionale sono stati un fallimento... nessun negoziato con il governo del presidente Ashraf Ghani sarà possibile in presenza di soldati stranieri sul territorio afghano".