Pistoia: fa abortire ex compagna a suon di botte, ricercato

Femminicidio a Pistoia. un nigeriano ha dato in escandescenze quando la sua ex compagna gli ha detto di essere incinta ed ha iniziato a picchiarla. Alla fine la donna, neanche trentenne, ha abortito per le numerose percosse subite.

Secondo le prime indiscrezioni, l'immigrato aveva dapprima tentato la donna di persuadere la donna a interrompere la gravidanza, iniziando successivamente a malmenarla fino a farla abortire. Dopo il pestaggio, l'uomo si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato.

La vittima dell'aggressione è stata trasportata in ospedale ma i medici non hanno avuto altra scelta che rimuovere il feto. La donna ha confessato tutto ai medici, che hanno subito provveduto ad avvertire la Polizia. Speriamo che l'orco sia individuato: ha un conto da pagare con la giustizia.