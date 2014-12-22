Samantha Cristoforetti sostiene campagna Unicef con #impresastraordinaria: "Credo alle imprese straordinarie"

Natale particolare per l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, che attualmente è a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

La prima donna italiana nello spazio ha detto: "Non credo alle imprese impossibili, ma solo a quelle straordinarie". La Cristoforetti sostiene infatti la campagna Unicef contro la malnutrizione infantile.

"Sono Samantha Cristoforetti e vi parlo dalla Stazione spaziale internazionale. Non ho mai pensato che arrivare quassù fosse un’impresa impossibile perché non credo alle imprese impossibili: solo alle imprese straordinarie. Nello spazio, anche potersi nutrire in maniera sana è straordinario. Ma c’è qualcosa di ben più straordinario: quello che l’Unicef fa ogni giorno per salvare milioni di bambini e bambine dalla malnutrizione. Anche tu puoi compiere un’impresa straordinaria: salvare una giovane vita", ha dichiarato la Cristoforetti, lanciano un appello per sensibilizzare le persone a sostenere #impresastraordinaria, ovvero la campagna Unicef per contrastare la malnutrizione infantile.

Ricordiamo che la campagna è stata promossa grazie al contributo di Samantha Cristoforetti, l’Agenzia Spaziale Europea, l’Aeronautica Militare e l'Agenzia Spaziale Italiana.