Malattie dei bimbi causate dalle madri: sindrome di Munchausen per procura

Avete mai pensato che i malanni dei bimbi potrebbero essere causati dalle stesse madri? Forse non tutti la conoscono, ma la sindrome di Munchausen per procura è una malattia che colpisce molti minori, pur non essendo quasi mai diagnosticata e quindi curata.

Sulla sindrome di Munchausen per procura si è concentrato un team di ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma.

"La sindrome di Munchausen, sempre più considerata nella letteratura scientifica come 'malattia fabbricata da chi si occupa del bambino, è una vera e propria forma di abuso nei confronti dei minori che può portare anche a esiti estremi quali la morte del piccolo. A livello scientifico internazionale la sindrome è ben riconosciuta, ma in Italia, come d’altra parte in molti Paesi del mondo, si tratta ancora oggi di un fenomeno sottostimato e riconosciuto con difficoltà, tanto che possono passare anche anni prima di giungere alla diagnosi corretta, cioè può trascorrere molto tempo tra la comparsa dei primi sintomi e l’identificazione della malattia, con il rischio evidente di sottoporre il bambino a esami e terapie inutili o addirittura dannosi", ha spiegato il professor Pietro Ferrara.