Plastica in Barretta di Cioccolato: Mars Ritira Prodotti anche in Italia

Non è facile la vita per le piccole, medie e grandi aziende. Le insidie sono sempre in agguato. Lo sa bene Mars, che è stata costretta a ritirare i suoi prodotti in oltre 50 nazioni dopo la scoperta, fatta da un consumatore, di un pezzo di plastica in una barretta

"Vogliamo evitare che i consumatori che ha acquistano uno dei nostri prodotti possa ingerire plastica o altri materiali dannosi per la salute".

Il gigante del settore dolciario, dopo lo sconvolgente ritrovamento, è stato costretto dunque a ritirare alimenti a marchio Mars,, Celebrations, Milky Way, Miniatures e Mini Mix dagli scaffali di store e bar in numerose nazioni, tra cui, Spagna, Germania e Francia. Mars ha subito diffuso un comunicato con cui ha reso noto la sua intenzione di ritirare i prodotti, dopo le rimostranze della persona che ha trovato plastica nella barretta di cioccolato. I primi ad essere stati ritirati dagli scaffali sarebbero stati i dolci prodotti nei Paesi Bassi che scadono tra il 19 giugno e l'8 gennaio 2017. Il colosso dei dolciumi, che ha 'sfornato' negli ultimi anni alimenti gustosi comee Snickers ha reso noto:Il sito web del colosso dell'industria dolciaria non è funzionante in questo momento. Non si sa quale sarà l'impatto economico della vicenda ma, indubbiamente, molti consumatori, in futuro, rifletteranno maggiormente prima di acquistare Mars, Twix, Snickers o prodotti simili. Ricordiamo che il 'gigante' americano Mars è proprietario di numerosi marchi famosi come M&M'S, Kitekat e, ma anche di marchi di alimenti per animali come Sheba e Chappy. Glidi tutto il mondo hanno più volte attaccato Mars perché testa i suoi prodotti sugli animali. Avete capito bene: la grande azienda che ci rende più dolci le giornate rende amara la vita dei poveri, che vengono sottoposti a trattamenti crudeli.