The Voice Of Italy 2016 Giudici, Novità Quarta Edizione, su Rai Due Mercoledi 23 febbraio alle 21.15!

Sfide o, meglio Battles
, per aggiudicarsi il titolo di "The Voice Of Italy"
nonche' un contratto con la Universal. Torna uno dei talent più amati della tv ed, al timone, la signora della tv italiana, la mitica Raffaella Carrà, che ha ripreso posto sulla sua amata poltrona di Coach dopo un'edizione di assenza. A spingerla a tornare in pista, prestando orecchio alle possibili nuove voci della musica italiana, la voglia di aiutare i più giovani a trovare la loro strada, incoraggiando le case discografiche a seguire maggiormente chi e' dotato di talento. Il suo carisma ed il suo cuore si affiancheranno all'esperienza di altri tre Giudici nuovi di zecca. Chi? La grintosa Dolcener
a, decisa e talentuosa, il Rapper Emis Killa
, amatissimo dalle teenagers e Max Pezzali, icona intramontabile della musica anni '90. Riusciranno a far decollare il programma?
Diversamente dalla scorsa edizione le Blind saranno divise in sei puntate e le Battles saranno a tre. In tutto, saranno 84 i concorrenti, divisi in squadre da 21.
Una sfida col vero talento, ad occhi chiusi. Di spalle, saranno i coach a decidere quali saranno le voci davvero meritevoli. Basterà un guizzo o un colpo al cuore, per esprimere "Push The Botton!". Alla presenza scenica si darà peso più avanti. In fondo, basta una voce per esprimere un concetto o un'emozione. E se il gioco si farà duro, saranno i concorrenti a dover scegliere in quale squadra collocarsi, prendendo in mano il loro destino!
Siete pronti per The Voice Of Italy 4
? L'edizione 2016 inizierà domani, mercoledi 24 febbraio, alle 21.15, su Rai Due
!