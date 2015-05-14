Loading...

Ponte Mammolo, rifugiati protestano dopo allontanamento da insediamento abusivo

di Redazione

14/05/2015

Molti rifugiati e richiedenti asilo politico stanno protestando, a Roma, dinanzi alla sede del IV municipio perché sono stati allontanati all'improvviso dal campo abusivo di via delle Messi d'Oro, raso al suolo con ruspe.

"Gli è stato tolto da un momento all'altro l'unico tetto che avevano sopra la testa, per quanto precario e fatiscente, senza dare a molti di loro nessuna soluzione alternativa. Le istituzioni hanno proceduto con manganelli e ruspe senza porsi il problema di che cosa sarebbe accaduto dopo", ha asserito un membro di un'organizzazione antirazzista.

Il vicesindaco Nieri ha assicurato che gli immigrati non verranno lasciati per strada: "L'ha detto anche Papa Francesco quando si è fermato all'insediamento di Ponte Mammolo: nessuno dovrebbe vivere in quelle condizioni. Ma la risposta ai problemi non dovrebbero mai essere le ruspe. Conoscendo l'assessore Danese, che sta seguendo da vicino la situazione, non ho dubbi: per tutte le persone che erano accampate a Ponte Mammolo l'amministrazione troverà al più presto una soluzione. Le persone che sono ancora per strada vanno accolte in strutture adeguate, per permettergli di vivere in condizioni più salubri e sicure".

