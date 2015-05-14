Roma, Totti rientrerà contro Udinese: panchina addio
di Redazione
14/05/2015
Francesco Totti, capitano della Roma, dovrebbe rientrare contro l'Udinese, dopo lo stop che, comunque, non ha inciso sul rendimento della squadra, visto che sono stati vinti i match contro il Sassuolo e il Genoa.
Totti fa sempre la differenza. La sua classe è innegabile, sebbene negli ultimi tempi qualcuno, anche tra i tifosi, lo abbia messo in discussione. Francesco è abituato alle critiche, che lo hanno colpito sin dall'inizio della sua carriera.
Il numero 10 della Roma non dovrebbe andare in panchina fino alla fine della stagione. Al talentuoso calciatore della Roma non sono piaciute molte scelte del mister ma le ha accettate senza batter ciglio. Segno che Francesco, quasi 39enne, è ormai un giocatore maturo.
